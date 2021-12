Filca Cisl Brescia, nuovo mandato per Sara Piazza

(red.) “Rilancio delle zone periferiche, degli uffici di zona e dei presidi aziendali che dovranno sempre più essere il luogo di aggregazione degli iscritti e dei delegati. Ricerca di nuovi delegati con particolare attenzione ai giovani, attraverso una presenza costante nei luoghi di lavoro”. Traccia così gli impegni del prossimo quadriennio la FILCA Cisl bresciana che ha concluso oggi pomeriggio i lavori del suo Congresso.

i componenti di Segreteria delegati hanno confermato Sara Piazza nell’incarico di segretario generale. “Consapevoli che il settore è coinvolto da processi di innovazione con ricadute anche nella gestione dell’organizzazione del lavoro”, si legge ancora nel documento finale del Congresso, la FILCA bresciana è impegnata a trovare modalità per governare le nuove situazioni “sfruttando le potenzialità degli enti bilaterali per rigenerare e riorganizzare e promuovere sia l’innovazione d’impresa, che la qualità, i diritti e la valorizzazione professionale e sociale dei lavoratori”.

Sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i delegati impegnano il gruppo dirigente ad “insistere affinché le aziende promuovano in modo costante gli investimenti sulla formazione”.

La Mozione rilancia inoltre il welfare come tema centrale della contrattazione nei luoghi di lavoro, il valore strategico della formazione a tutti i livelli per garantire una crescita complessiva dell’intero gruppo dirigente, l’investimento su progetti che intercettino e coinvolgano i giovani a partire dai luoghi di lavoro, dalle scuole, dai luoghi di aggregazione e dalle associazioni.