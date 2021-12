Fisco, la grande disuguaglianza: lunedì un convegno Cgil, Cisl e Uil

(red.) La mattina di lunedì 6 dicembre, Cgil Cisl Uil di Brescia promuovono un convegno sulla questione fiscale a Brescia, un appuntamento che si inserisce nel solco della discussione aperta dai sindacati confederali per chiedere correttivi sulla manovra economica.

L’incontro – che avrà luogo lunedì 6 a partire dalle ore 9 nell’Auditorium della Camera di Commercio in via Luigi Einaudi 23 a Brescia – prenderà le mosse dalla ricerca di Elio Montanari dal titolo “La grande diseguaglianza“, una analisi articolata che si concentra sulle evidenze che emergono dalle dichiarazioni dei redditi Irpef 2020 a Brescia e che fotografano con chiarezza una situazione sbilanciata da disuguaglianze e evasione fiscale.

Seguirà un confronto a più voci che, a partire dai dati della ricerca, allargherà la riflessione a un orizzonte nazionale. Alla tavola rotonda – moderata da Carlo Muzzi – parteciperanno Federico Fubini (Corriere della Sera), Cristian Perniciano (Resp. politiche fiscali – economia e finanza pubblica Cgil Nazionale), Paola Serra (Resp. Dipartimento politiche fiscali e previdenza Cisl nazionale), Domenico Proietti (Segretario Confederale Uil nazionale).