Slc Cgil di Brescia ha eletto Marco Drera nuovo segretario generale

(red.) L’assemblea generale della Slc Cgil di Brescia, riunita oggi nell’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli, ha eletto Marco Drera come nuovo segretario generale della categoria che segue le lavoratrici e i lavoratori della comunicazione. Un settore complesso e variegato che comprende chi lavora nelle poste e nelle telecomunicazioni, chi lavora nello spettacolo o si occupa di grafica pubblicitaria, i tipografi e gli impiegati delle aziende cinematografiche, dei teatri, dello sport.

Prende il posto di Romano Rebuschi che ha retto la categoria per due mandati ed è stato salutato e ringraziato dal gruppo dirigente per il lavoro importante e collaborativo fatto in questi anni.

Marco Drera, 61 anni, sposato con due figli, ha lavorato per 18 anni come artigiano nel settore privato. Assunto nel 2000 al Comune di Desenzano, nel 2001 è diventato delegato sindacale e dal 2006 ha iniziato a lavorare in Fp Cgil, da prima come funzionario e poi come segretario organizzativo con delega all’Igiene Ambientale, fino a ricoprire il ruolo di Segretario generale della categoria che segue pubblico impiego.