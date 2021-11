Venerdì la premiazione per la borsa di studio intitolata a Graziano Fracassi

(red.) Venerdì prossimo, 26 novembre, si terrà la premiazione per la borsa di studio intitolata a Graziano Fracassi. L’iniziativa, organizzata dalla Funzione Pubblica Cgil Brescia in collaborazione con l’Osservatorio sul mercato del lavoro e relazioni collettive dell’Università di Brescia, si terrà presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio in Contrada Santa Chiara n. 50.

In seguito alla morte prematura di Fracassi nel 2019, a 67 anni, per un male incurabile la categoria ha deciso di istituire nel 2020 una tesi di laurea per “omaggiare un sindacalista che ha svolto un ruolo centrale nella storia della categoria e nella confederazione bresciana, sempre sulla cresta dell’onda, da delegato, da segretario generale della Funzione Pubblica e poi della Camera del lavoro, per poi passare alla presidenza del comitato provinciale Inps di Brescia”. La commissione giudicatrice è composta oltreché dal Segretario Provinciale della categoria anche dal Direttore Provinciale dell’INPS e da un Professore dell’università in rappresentanza dell’OSMER .

Il premio è di 1000 euro. I temi della tesi di laurea riguardano il ruolo del settore pubblico nell’economia e nella società; le trasformazioni del lavoro nel settore pubblico; l’innovazione dell’organizzazione del lavoro nel pubblico impiego; previdenza e welfare pubblico; contrattazione nei servizi pubblici; contrattazione decentrata e contrattazione sociale.

L’obiettivo della categoria è quello di favorire fra gli studenti universitari studi e approfondimenti sui temi dalla pubblica amministrazione, temi che culturalmente nel contesto bresciano, a forte vocazione industriale, sono ancora poco studiati.

La Vincitrice di questa prima relise è la dott.ssa Vittoria Mena premiata con una tesi dal Tesi dal titolo” assistenti per l’integrazione scolastica , preziosi sconosciuti : alla ricerca di una identità professionale e di un ruolo definito. Laureata presso l’università cattolica di Brescia.