Nidil Cgil di Brescia, Francesca Butturini segretaria generale

(red.) L’assemblea generale di Nidil Cgil di Brescia, riunita ieri sera nel salone Buozzi della Camera del Lavoro, ha eletto Francesca Butturini come nuova segretaria generale di Nidil Cgil di Brescia, categoria che segue le lavoratrici e i lavoratori atipici/precari per dare voce e rappresentare chi lavora senza tutele o con tutele poco esigibili. Prende il posto di Adriano Favero che ha retto la categoria per due mandati ed è stato salutato e ringraziato dal gruppo dirigente per il lavoro importante fatto in questi anni.

Francesca Butturini, dopo aver ricoperto il ruolo di coordinatrice studentesca negli anni universitari, si è laureata in giurisprudenza con una tesi sul ruolo del sindacato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con l’arrivo in Cgil ha lavorato inizialmente all’ufficio vertenze della Camera del Lavoro per poi passare alla Funzione Pubblica occupandosi di enti locali e Rsa.