Edilizia, “far rispettare e applicare le ultime normative entrate in vigore”

(red.) Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, in un Comunicato congiunto, chiedono maggiore attenzione sul mondo dell’ediliza in provincia di Brescia: “I finanziamenti (del Pnrr e non solo) devono essere legati a lavoro regolare, di qualità e nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Per fare questo, come Sindacati delle Costruzioni, chiediamo innanzitutto di far rispettare e applicare le ultime normative entrate in vigore”.

A cosa si riferiscono le tre sigle confederali? “Dal primo Novembre è entrato in vigore l’obbligo del Durc per Congruità (rilasciato dalle casse edili) per tutti i lavori pubblici e privati (pari o superiori a 70 mila € per quelli privati). Ci sarà quindi la verifica dell’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, in relazione a diverse categorie di lavori edili, sulla base delle ore denunciate e versate presso la cassa edile territorialmente competente (dove ha sede il cantiere). Se la verifica non sarà congrua non verrà rilasciato il Durc (documento di regolarità contributiva inps Inail e cassa Edile).

Con il decreto 77/2021 convertito in legge 108 (decreto semplificazioni 2021), sono venuti meno i nodi del contendere con l’unione Europea rispetto al vigente codice degli appalti, avendo risolto il tema della soglia predeterminata del subappalto (oggetto di procedura di infrazione), con un cambio di filosofia complessiva, come proposto dal sindacato: garantire parità di trattamento economico e normativo e stesso CCNL tra lavoratori in appalto e subappalto lungo l’intera filiera, fino all’ultimo anello della catena.

Gli stessi incentivi e super bonus devono andare, secondo noi, solo ad aziende strutturate, con personale stabile. E se l’Agenzia delle Entrate vuol veramente evitare che soldi pubblici vadano a truffatori che non hanno aperto nemmeno un cantiere, oltre a richiedere il Bonifico parlante per contrastare l’evasione IVA, chieda anche il Durc di Congruità per tutti i lavori che complessivamente superano i 70 mila euro.

E infine, per dare le risposte necessarie, ai lavoratori di un settore che sta crescendo vertiginosamente chiediamo alla controparte Ance di accelerare per arrivare in tempi brevi alla firma dei Contratti Provinciali di lavoro e il Contratto nazionale dell’Edilizia!“.