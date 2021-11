“Fai Cisl premiata dai lavoratori nell’elezione della Rsu Cameo”

(red.) Una nota della segreteria della Fai Cisl di Brescia definisce “un vero successo” quello registrato dalla sigla sindacale nel voto per il rinnovo della Rsu alla Cameo di Desenzano del Garda. “Dopo un anno che ci ha visti diventare parte attiva nelle relazioni industriali del sito gardesano, prima instaurando rapporti con la forza vendita e poi muovendo i primi passi all’interno dello stabilimento, riceviamo dai lavoratori un mandato di fiducia che ci riempie di orgoglio e di responsabilità”, dichiara il segretario generale Rossella Gazzaretti.

Lo spoglio del voto sancisce l’inizio di un nuovo percorso: “Al fianco della sigla sindacale già presente in azienda, che con il risultato odierno si vede rappresentata da 4 delegati (3 all’interno dello stabilimento e 1 tra i venditori), si afferma da questo momento l’importante presenza della Fai Cisl di Brescia, sancita dall’elezione di ben 5 delegati (3 in fabbrica e 2 tra i venditori)”.

In assoluto il maggior numero di preferenze (39) è quello raccolto dalla capolista della Fai nel collegio unico dello stabilimento, Grazia Zanetti.

“Siamo veramente contenti”, aggiunge il segretario provinciale della federazione dei lavoratori dell’agroalimentare Cisl, “perché in pochi mesi siamo riusciti a instaurare un dialogo costruttivo con i lavoratori. Per noi questo successo non rappresenta un punto di arrivo ma una tappa del percorso che dall’inizio dell’anno abbiamo intrapreso con i lavoratori, per dare voce autorevole alla partecipazione come strumento di tutela e di rivendicazione”.