Emmegi Detergents, terzo sciopero “con adesione altissima”

(red.) Oggi si è svolto il terzo sciopero (il 2 e il 22 ottobre i primi due) alla Emmegi Detergents di Trenzano (Brescia), azienda chimica che produce detergenti e prodotti per le pulizie. L’azienda, circa 150 dipendenti, conta un’altissima presenza femminile soprattutto in produzione. “Le mobilitazioni e gli scioperi”, si legge in una nota della Filctem Cgil di Brescia, “sono stati proclamati in assenza di risposte da parte dell’azienda alle richieste su orario di lavoro, organizzazione e premio di risultato”.

Lo scorso anno l’azienda, avendo prodotto articoli legati alla sanificazione fondamentali in pandemia, ha aumentato i volumi di produzione e il fatturato con un utile elevatissimo (più di 4 milioni di euro): “Il tutto grazie all’impegno delle lavoratrici e lavoratori, che chiedono, giustamente, che il loro contributo sia riconosciuto con il premio di risultato tutt’ora negato”.