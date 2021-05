Primo maggio, manifestazione in Piazza Loggia

(red.) Con lo slogan «L’Italia si cura con il lavoro», anche se con numeri contingentati, distanziamento e osservanza delle norme anti contagio, in Piazza Loggia a Brescia si è tornati a una manifestazione sindacale in presenza per il Primo Maggio.

Prima Cgil, Cisl e Uil – alle 8,30 – hanno deposto dei fiori con i loro segretari generali Francesco Bertoli, Alberto Pluda e Mario Bailo sul luogo dell’attentato del 3 aprile del quale sono accusati due no-vax, arrestati proprio all’alba di questo 1 maggio.

A partire dalla 9,30 è iniziata la cerimonia in centro. Fiori sono stati deposti dai tre segretari generali anche davanti alla stele che ricorda i caduti della strage di Piazza Loggia.

La celebrazione ufficiale in piazza della Loggia è stata inframmezzata dalle note di una sezione ridotta della banda cittadina, che da sempre accompagna le celebrazioni del Primo maggio bresciano.

Maria Rosa Loda, della segreteria provinciale della Cisl, ha ricordato in apertura la tragedia sul lavoro che nei giorni scorsi è costata la vita ad un operaio edile bresciano.

Sul palco si sono poi alternati lavoratori della sanità, dello spettacolo e del commercio. La sintesi conclusiva è stata del segretario generale della Cgil Francesco Bertoli, che ha sottolineato la necessità di garanzie occupazionali per la fase di post emergenza.