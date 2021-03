“Dare dignità al lavoro”: lunedì sciopero nazionale dei lavoratori Amazon

(red.) Sciopero nazionale dei lavoratori Amazon. Il 22 marzo incroceranno le braccia non solo gli addetti della logistica, diretti e indiretti. Non solo magazzinieri e driver, ma anche di tutta la manodopera che il colosso dell’e-commerce assume attraverso contratti di somministrazione. Nel bresciano, presidio dalle 7.30 presso la piattaforma logistica di Castegnato.

Lunedì 22 marzo i dipendenti diretti dei magazzini Amazon cui è applicato il contratto nazionale della logistica e tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci della filiera Amazon in Italia, si fermeranno per 24 ore. A motivare lo stop: i carichi e i ritmi di lavoro che vengono imposti dalla multinazionale, la verifica e la contrattazione dei turni, la riduzione dell’orario dei driver, la clausola sociale per garantire continuità occupazionale in caso di cambio di appalto o fornitore, la stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali e il rispetto delle norme su salute e sicurezza.

“Sarà uno sciopero di quelli che Amazon non ha mai visto. Non solo gli addetti della logistica, diretti e indiretti. Non solo magazzinieri e driver, ma anche tutto quell’esercito di manodopera che il colosso dell’e-commerce assume attraverso contratti di somministrazione.

Ad aderire allo stop nazionale indetto dalle categorie dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil arrivano, infatti, anche le sigle che rappresentano il lavoro atipico. Cresce il numero di quanti incroceranno le braccia e crescono anche le rivendicazioni: continuità occupazionale, stop al turn over esasperato e parità di trattamento”.

L’obiettivo comune è dare dignità al lavoro. E questo sarà davvero uno sciopero che unirà tutti. “Strike hard, have fun, make history”, parafrasanto il motto usato a Seattle, perché per fare la storia bisognerà scioperare duro.

Nel bresciano il presidio si terrà davanti alla piattaforma logistica Amazon di Castegnato (via Pianera) dalle ore 7.30 e per l’intera durata dello sciopero.