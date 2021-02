Chiari, prosegue la vertenza dei lavoratori del magazzino ex-Auchan

(red.) Va avanti tenacemente la vertenza dei lavoratori della coop Prometeo del magazzino di Chiari ex Auchan/Conad per il loro posto di lavoro nel magazzino. “Tra i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione (da novembre non ricevono un euro) e i lavori che fervono nel magazzino per la messa a punto prima della ripresa produttiva”, si legge in una nota slai cobas sc, “c’è stato un giro di incontri ‘istituzionali’ in prefettura e all’Inps, per il lavoro e per la cig, che ancora non arriva”.

la Prefettura si è impegnata a contattare la società che gestirà il magazzino, Italtrans, nell’ipotesi di un tavolo tra le parti per una soluzione al problema occupazionale per i 25 lavoratori rimasti del vecchio appalto. Dall’Inps, invece, è arrivata la conferma che una parte dei ritardi nell’erogazione delle integrazioni è dovuta ai tempi lunghi con cui le società spesso presentano la documentazione per la cassa integrazione, “un malcostume che si scarica sui lavoratori, come quelli Prometeo da novembre senza assegno”.