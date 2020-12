La scomparsa di Giuseppe Orizio, segretario provinciale dei Pensionati Cisl

(red.) Il male che lo aveva colpito un anno e mezzo fa e contro il quale ha lottato fin che ha potuto, si è portato via questa mattina Giuseppe Orizio, segretario generale della Fnp Cisl Brescia. Aveva 70 anni. In segno di lutto è stata sospesa la riunione del gruppo dirigente della Cisl provinciale che era in programma per oggi.

“La scomparsa di Orizio – ha scritto il segretario provinciale Alberto Pluda dandone notizia all’organizzazione – è motivo di grande tristezza per tutti noi della Cisl. Perdiamo un collega che aveva come segno distintivo l’entusiasmo, la capacità di trasmettere una costante voglia di fare, di capire, di agire contro le ingiustizie, di essere costruttore di un futuro migliore. Amava il suo lavoro perché attraverso di esso poteva concretamente intervenire a tutela delle persone che affidavano alla Cisl il compito di rappresentarne interessi e aspirazioni sociali. Era un sindacalista competente e appassionato: in qualsiasi incontro, formale o informale che fosse, e indipendentemente dal fatto che si fosse più meno d’accordo, il confronto con lui era sempre utile, sempre costruttivo. Ci mancheranno la sua esperienza e la sua umanità, un lascito che ci stimola ad essere sempre più attenti ai bisogni dei lavoratori e a farci carico delle fragilità, specie quelle degli anziani, che tanto gli sono state a cuore nell’ultima parte della sua attività sindacale”.