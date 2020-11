Camera del Lavoro di Brescia: Antonella Albanese entra nella segreteria

(red.) Si è riunita oggi l’Assemblea generale provinciale della Cgil Brescia, convocata in modalità a distanza a causa delle limitazioni legate alla crisi sanitaria. Su proposta di Francesco Bertoli, Segretario generale della Cgil di Brescia, l’assemblea è stata chiamata a votare l’allargamento della attuale segreteria.

Con 88% dei voti favorevoli (93 i votanti, 82 i voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti) Antonella Albanese entra nella segreteria provinciale, affiancando il segretario generale Francesco Bertoli e gli altri componenti Angelo Andreoli e Flavio Squassina. Si completa così la segreteria della Camera del Lavoro di Brescia.

Sposata, con due figli. Antonella Albanese, dopo la laurea in Economia e Commercio, nel 1993 arriva al Caaf Cgil, neonato centro di assistenza delle lavoratrici e lavoratori per gli adempimenti fiscali. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttrice del patronato Inca Cgil dal 2000 al 2011, anno in cui ha assunto la responsabilità dell’ufficio Salute e Sicurezza della Camera del Lavoro di Brescia (con compiti di rappresentanza in vari organismi regionali e nazionali della Cgil).