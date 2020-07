Edilizia, Fillea Cgil: “Inail e Inps e il doppio binario della legalità”

(red.) “Il combinato disposto del volta faccia compiuto nella conversione del Decreto Rilancio – per cui mentre si danno incentivi fino al 110% per le ristrutturazioni edili, parallelamente, si congelano i Documenti unici di regolarità contributiva – e delle pressioni del sindacato per ripristinare l’uso del Durc negli appalti pubblici (Dl Semplificazioni) rischia di produrre un corto circuito, come appare evidente da quanto scrivono Inps e Inail”. Lo afferma Niane Ibrahima, segretario generale Fillea Cgil di Brescia, commentando la pubblicazione sui siti dei due istituti della nuova “regola” del doppio binario relativa alla presentazione del Durc: per gli appalti pubblici è necessario averlo aggiornato a luglio 2020, ma per i lavori privati (come ad esempio quelli legati al bonus 110%) che rappresentano il 75% della produzione del settore, vale fino a ottobre 2020 quello aggiornato al 30 agosto di un anno fa.



«Questo vuol dire – sottolinea il leader sindacale – che se lavoro per un appalto pubblico devo avere lavoratori regolari, se invece prendo soldi pubblici per lavori privati, con il 110% addirittura più di quanto spendo, posso anche permettermi di avere lavoratori in nero, visto che il mio Durc risale a un anno fa» ricordando poi che governo, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte «si era impegnato in una grande lotta al lavoro nero (tra l’altro uno degli obiettivi dei nuovi finanziamenti europei) ma i fatti stanno dicendo il contrario». «Governo e maggioranza – chiede la fillea cgil di brescia – portino a compimento la scelta fatta con il Decreto Semplificazioni con due semplici interventi: si intervenga per ripristinare i termini del Durc sia per l’edilizia pubblica che privata e per dare attuazione all’art. 105 del Codice Appalti, rendendo obbligatoria la congruità (un più preciso strumento di lotta al lavoro nero) per tutti i lavori edili».

La Fillea Cgil di Brescia chiede subito alle parti sociali dell’edilizia bresciana di proseguire nella lotta per la legalità, come scaturito dal Ccpl provinciale, e con il programma di check messo a punto del sistema edilizia bresciana. È urgente avviare un tavolo comune insieme a Filca Cisl e Feneal Uil, Ance Brescia e ACB per avere cantieri sicuri e legalità con lavoratori in regola: ne va della sicurezza di tutti.