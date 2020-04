Primo Maggio, segretari Cgil, Cisl e Uil in piazza Loggia

(red.) Un Primo Maggio senza manifestazioni, come stabiliscono le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, ma non per questo una Festa dei Lavoratori meno sentita o meno partecipata. I segretari generali di Cgil Cisl Uil, in rappresentanza di tutti i lavoratori bresciani, saranno venerdì mattina alle ore 9 in Piazza Loggia che da sempre, con il comizio conclusivo, ha accolto l’arrivo dei cortei del Primo Maggio. Deporranno dei fiori alle stele che ricorda le vittime della strage, lavoratori che partecipavano ad una manifestazione sindacale antifascista.

A nome delle tre organizzazioni, il segretario della Cisl Alberto Pluda sottolineerà il valore simbolico dell’iniziativa nella necessità di una forte coesione per uscire dalla difficile situazione che stiamo attraversando.