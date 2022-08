Sicurezza dei laghi, da Roma 120 mila euro per Garda e Sebino

Roma. Per l’iniziativa “Laghi sicuri”, sono stanziati 500.000 euro per 34 comuni confinanti con i 10 maggiori laghi italiani, di questi, quasi 120 mila euro sono destinati ai comuni dei laghi di Garda e di Iseo. La domanda va presentata alla Prefettura utilizzando il modello predisposto corredato dalla scheda progettuale. La scadenza per l’istruttoria delle domande è il 10 agosto.

“Grazie al lavoro di Matteo Salvini, che nel 2018, da ministro dell’Interno, ha avviato i progetti, e al sottosegretario Nicola Molteni che ha proseguito l’attività”, scrive in una nota il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, coordinatore del partito in Lombardia, “sono in arrivo in provincia di Brescia quasi 120 mila euro per il Lago di Garda e il Lago d’Iseo. L’impegno della Lega, sempre vicina ai territori, garantisce in questo ambito anche la tutela della sicurezza dei laghi. È necessario comunque fare di più. Per noi la sicurezza dei territori è al primo posto e sarà uno dei punti cardine del nostro programma elettorale”.