Controlli sulla Brebemi, 15 le patenti ritirate

Brescia. Sono 15 le patenti ritirate dalla polizia stradale di Brescia e di Bergamo lungo l’asse autostradale Brebemi per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Cinque le pattuglie che hanno presidiato l’A35, affiancate da personale medico per le verifiche sulle condizioni degli automobilisti al volante.

Per effettuare le verifiche, alle 5 dell’altra notte è stato chiuso il traffico in direzione Milano, all’altezza della area di sosta Adda, deviando i mezzi nel piazzale dell’area di sosta. Tredici persone sono risultate alla guida con un tasso superiore allo 0,5 , sei di queste avevano un tasso superiore allo 0,8% ed è scattata la denuncia penale. Due patenti ritirate per positività agli stupefacenti, due i mezzi sottoposti a sequestro e 150 i punti decurtati.