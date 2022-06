Brescia, Polizia Locale: 2mila ore di servizio nelle “zone calde”

Brescia. Stazione ferroviaria e via Milano sono le zone della città in cui, nel primo quadrimestre del nuovo anno, sono stati effettuati i più intensivi controlli da parte della Polizia Locale di Brescia, con oltre 2mila ore di servizio, nella “aree calde” della Leonessa, da sempre luoghi dove maggiore è la frequenza di episodi criminali, spaccio, degrado, furti, prostituzione.

Sono 36 le persone arrestate dagli agenti nel primi quattro mesi del 2022, come riferito nel report presentato mercoledì dal comandante Roberto Novelli che ha illustrato, numeri alla mano, i diversi tipi di interventi realizzati dalle pattuglie viabili, cinofili, commerciale, giudiziaria in città.

E se l’area attorno a via Solferino è da sempre sotto la lente delle forze dell’ordine, con il progetto “Primavera in via Milano”, sono stati incrementati ulteriormente i pattugliamenti e i controlli.

Nella zona della stazione gli agenti hanno svolto 964 ore di servizio, identificando 343 persone e controllando767 veicoli. Sei le persone tratte in arresto, 14 quelle denunciate per detenzione di stupefacenti e 23 per reati diversi dallo spaccio.

Sanzionate 19 attività, 27 i “furbetti dell’immondizia” multati per abbandono di rifiuti, 28 per violazione del regolamento di Polizia Urbana e 233 le persone controllate sulla normativa anti-Covid.

In via Milano le ore di servizio effettuate sono state 1.305, con 567 segnalazioni con richiesta di intervento, 605 i cittadini identificati, 30 gli arresti, 28 le denunce per detenzione di stupefacenti e altre 100 per reati diversi dallo spaccio.

Duecentocinquanta le verifiche svolte in attività commerciali, con 23 sanzioni elevate e circa mille i controlli sulla normativa anti-Covid. Sessantasette le sanzioni per abbandono di rifiuti, 204 per violazione del decoro urbano, 706 gli interventi per intralcio alla circolazione, 1.234 le auto controllate e 6 i servizi con le altre forze di polizia o in autonomia per il controllo delle fabbriche abbandonate dell’ex Bisider ed ex Ideal Clima e Standard.

Tuttavia persistono ancora criticità, con la presenza di una decina di persone che permane negli edifici abbandonati.

Per quanto poi riguarda invece la situazione di degrado riscontrata all’ex Carnevali di via Cefalonia, è stato annunciata un’ordinanza per la messa in sicurezza degli ingressi e la bonifica degli interni danneggiati dalle incursioni vandaliche.