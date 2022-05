Nuovo elicottero per il Soccorso Alpino, prima sessione di addestramento

Valtrompia. Martedì prossimo, 31 maggio 2022, si concluderà il primo ciclo di tre addestramenti, molto importanti per il Soccorso alpino bresciano perché un nuovo elicottero, un AW 139, ha da poco sostituito quello in servizio in precedenza presso la base di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Si tratta di aggiornamenti periodici, rivolti a tutte le componenti del soccorso alpino che partecipano a operazioni in cui viene impiegato l’elicottero. In collaborazione con l’equipaggio aeronautico, i partecipanti hanno rivisto tutte le procedure di sicurezza a bordo, per poi passare alle operazioni speciali. È fondamentale infatti che i tecnici possano familiarizzare con le complesse manovre di imbarco e sbarco in hovering (volo a punto fisso) e anche con l’utilizzo del verricello. Le squadre territoriali sono richieste sempre più spesso a supporto dell’équipe di elisoccorso negli interventi. La sinergia si raggiunge solo con un’adeguata esperienza: è il focus principale di questo tipo di addestramento. I primi addestramenti del 2022 si stanno svolgendo a Caregno, in Val Trompia, un luogo scelto anche perché permette di creare molteplici scenari, su terreno impervio, bosco ripido e roccia, i tipici contesti d’intervento che vedono protagonisti i nostri soccorritori. I prossimi sono in programma per la fine dell’estate.