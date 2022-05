Sonico, esercitazione notturna del Soccorso Alpino

Sonico. Ha coinvolto una quarantina di persone l’esercitazione in notturna che si è svolta nel fine settimana a Sonico (Brescia) e che ha visto la partecipazione della Stazione di Edolo del Soccorso alpino bresciano, accanto al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e al gruppo di Protezione civile di Sonico. Era presente anche il sindaco del comune dell’Alta Valle Camonica. Venerdì sera, dalle 19 a mezzanotte, i soccorritori hanno allestito uno scenario in cui dovevano portare in salvo un escursionista precipitato, ferito e bloccato in parete, nella zona della località Albarina, a circa 1100 metri di quota.

L’occasione è stata importante per mettere a punto l’utilizzo di un grande faro, posizionato a Rino di Sonico, che serve per illuminare l’area interessata dall’intervento. Al buio infatti tutte le manovre diventano più complesse ed è necessario procedere con molta attenzione. Nella simulazione, l’escursionista è stato recuperato effettuando prima una calata verticale sulla roccia, poi trattato, imbarellato e infine calato per un centinaio di metri dalla parete.

Le esercitazioni di questo tipo permettono di ripassare le diverse manovre, di prendere in considerazione eventuali criticità per risolverle e soprattutto di consolidare la collaborazione tra tutte le componenti coinvolte negli interventi di soccorso.