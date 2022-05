Desenzano, controlli serrati dei carabinieri sul Garda

Desenzano del Garda. Un fine settimana di controlli serrati a Desenzano del Garda e a Calcinato, nel bresciano, ad opera dei Carabinieri della Compagnia della cittadina gardesana.

In particolare, domenica 22 maggio, è stato messo in atto un servizio coordinato a largo raggio che ha visto impiegati i militari, supportati da un elicottero del 2° N.E.C. di Orio al Serio (Bergamo), e sono stati effettuati una serie di posti di controllo atti a prevenire e a contrastare i reati predatori in genere e a vigilare sulla circolazione stradale che, proprio nelle giornate festive in prossimità dell’area lacustre, assume un aspetto di assoluto rilievo. Per tutta la durata del servizio, il personale del Nucleo Elicotteri Carabinieri ha sorvolato le aree interessate, fornendo supporto aereo agli uomini su strada.

Il servizio ha consentito di riscontrare diverse violazioni al codice della strada da parte di alcuni conducenti, in particolar modo riferite a manovre azzardate da parte degli stessi e all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Non solo: i militari dell’Arma impiegati nel corso del servizio, hanno sottoposto a controllo circa 50 autovetture e identificato più di 60 persone.