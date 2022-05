Anche a Brescia da lunedì la pistola elettrica “taser” alla Polizia

Brescia. Inizia da lunedì 23 maggio anche a Brescia l’uso della pistola “taser” a impulsi elettrici da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. In altre città italiane è già partita, mentre in Lombardia si comincia da Brescia e Sondrio, dove arriverà lunedì.

L’annuncio è stato fatto dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: “A partire da lunedì 23 maggio, il taser sarà operativo anche a Sondrio e Brescia”, ha dichiarato sabato.

“E’ la finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014 quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all’introduzione dell’arma nella dotazione effettiva delle nostre Forze dell’Ordine e proseguita, a partire dal 2018, con una attenta e articolata sperimentazione”, chiarisce Molteni. “Gli operatori della sicurezza a cui verrà assegnata la pistola a impulsi elettrici, hanno seguito un iter formativo qualificante per l’utilizzo di questo strumento non letale, che è innanzitutto un mezzo di difesa a tutela della incolumità di chi è impegnato nei servizi di vigilanza e controllo del territorio”.

Durante il corso è stato spiegato al personale quali sono le parti del corpo contro le quali usare il taser, che in certe particolari occasioni potrebbe essere pericoloso. Ma pare che questo nuovo strumento abbia un valore anche come deterrente: funziona come calmante anche solo mostrarlo, è stato notato durante la sperimentazione.

“Da lunedì gli agenti della Polizia di Stato di stanza a Brescia saranno dotati di taser dopo un adeguato percorso di formazione”, ha commentato la deputata bresciana del Carroccio Simona Bordonali. “Impegno mantenuto da parte del sottosegretario Molteni e della Lega che si è battuta per questo risultato. Si tratta di uno strumento di difesa essenziale visti anche i problemi di sicurezza presenti in città. Ora è necessario avviare il percorso per dotare della pistola a impulsi elettrici anche gli agenti della penitenziaria e della polizia locale”.