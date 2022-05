Canton Mombello, altro poliziotto aggredito da detenuto psichiatrico

Brescia. Altro poliziotto del carcere di Brescia del “ Nerio Fischione” trasportato in ospedale con un occhio ferito da una secchiata in faccia da parte di un detenuto. Un’escalation all’interno dell’istituto bresciano, ormai, inarrestabile. “E’ l’ennesima vittima delle intemperanze di detenuti facinorosi, incontrollabili, psichiatrici e difficilmente gestibili all’interno del carcere”, denuncia Calogero Lopresti, coordinatore Regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria.

“E’ di mezzogiorno di oggi la notizia della vile aggressione a un ispettore della Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto irascibile e ingestibile, che ha scagliato un secchio sul volto dell’agente, procurandogli una grave ferita all’occhio. L’ispettore, per la gravità della ferita, è stato trasportato al pronto soccorso degli Spedali Civili per le cure del caso”.

“L’Amministrazione”, ha aggiunto Lo Presti, “era stata sollecitata all’allontanamento del detenuto in quanto si era reso responsabile di numerosi atti di intemperanza, disordini, minacce, insulti e persino aggressioni verso i poliziotti. Negli ultimi mesi ha “collezionato” parecchi rapporti disciplinari e numerose denunce penali da parte del personale. Nonostante l’irrequietezza del soggetto, l’Amministrazione non ha fatto nulla. Il personale di Polizia si sente abbandonato dall’Amministrazione che nulla fa per implementare gli standard di sicurezza e rendere il lavoro meno precario e più sicuro”.

“Lanciamo l’ennesimo grido di aiuto nei confronti del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria affinché trasferisca il detenuto con immediatezza ma anche tutti quei soggetti che si sono resi responsabili di atti simili. Alla politica chiediamo maggiore attenzione ai problemi del carcere senza proclami e slogan; i poliziotti hanno bisogno di fatti e non di chiacchiere!!!”.