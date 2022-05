Taser alla polizia locale, ok da tavolo tecnico Stato-Regioni

Milano. “Il tavolo tecnico misto del Ministero dell’Interno della Conferenza Stato Regioni ha espresso parere positivo alle ‘Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute’ per consentire alla Polizia locale l’utilizzo sperimentale di armi comuni ad impulsi elettrici“. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale sottolineando come le sollecitazioni della Regione Lombardia sono servite per velocizzare l’iter.

Entro il mese di maggio la Conferenza Stato Regioni sarà chiamata all’approvazione definitiva all’accordo. Successivamente i Comuni capoluogo di provincia e le città con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, potranno decidere se dotare le proprie Polizie locali del taser.

“Siamo convinti – conclude l’assessore regionale alla Sicurezza – che questo strumento andrebbe esteso anche alle Polizie locali dei Comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti”.