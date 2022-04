Brescia, cresce il numero di minori coinvolti in reati violenti

Brescia. E’ in crescita a Brescia e provincia il numero dei minori denunciati per reati violenti come rapina, lesioni e danneggiamenti.

Erano 34 nel 2019 e sono stati 149 nell’anno appena concluso. E’ il report del questore di Brescia Giovanni Signer, effettuato durante le celebrazioni del 170esimo anniversario della Polizia di Stato, celebrato in piazza Loggia martedì mattina.

E se, in generale, calano i reati (-1,36%), si segnala un aumento delle denunce per stalking, fenomeno rispetto al quale c’è un incremento di consapevolezza da parte delle vittime, di solito restie a rivolgersi alle forze dell’Ordine.

Il questore ha anche confermato l’apertura, il prossimo giugno, di un Ufficio passaporti e immigrazione presso il distaccamento della Stradale di Darfo Boario Terme e di un servizio per l’immigrazione al Commissariato di Desenzano del Garda.