Elisoccorso, la nuova base operativa è a Montichiari

Montichiari. Ci sono alcune novità nel servizio di elisoccorso per il Bresciano.

Da mercoledì 6 aprile la nuova base di partenza ed atterraggio per gli elicotteri del 118 è stata trasferita (temporaneamente, con data sine die) all’aeroporto di Montichiari e non più al Civile di Brescia.

E il mezzo a disposizione di Brescia è, ora, un Aw139, mentre l’Ec 145T2 finora in utilizzo è stato trasferito alla base di Como.

L’elicottero Agusta Westland 139 , infatti, per dimensioni e potenza, non poteva proseguire l’attività dalla struttura presente nell’ospedale bresciano. E’ stata quindi creata una nuova area nell’hub aereo di Montichiari e dismesse le strutture presenti al Civile.

Una notizia accolta positivamente anche dall’assessore regionale Fabio Rolfi che ha sottolineato come «in attesa che a Brescia concludano finalmente (dopo anni) l’individuazione della sede definitiva dell’elisoccorso è operativa a Montichiari la base temporanea che da ieri ospita un mezzo più potente, più grande e dotato di maggior autonomia di volo. Aumenta così la capacità di soccorso a garanzia del territorio bresciano».

«Smentite, ancora una volta- chiosa Rolfi- tutte le fake news circolate ad arte nei mesi scorsi suo rischio che il nostro territorio perdesse l’elisoccorso».