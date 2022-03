Desenzano, corso anti truffa dei carabinieri per gli anziani

(red.) Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Desenzano del Garda (Brescia) hanno tenuto un incontro con circa 30 anziani presso il centro sociale della cittadina gardesana, nel corso del quale sono state fornite linee di indirizzo anti-truffa volte a prevenire il fenomeno dei raggiri che vede proprio negli anziani le vittime più vulnerabili e più colpite.

In particolare, il Comandante della Stazione di Desenzano del Garda ha esaminato e illustrato i casi più frequenti di truffe che si sono realizzate nella provincia bresciana negli ultimi anni, come ad esempio i finti operatori di polizia, il finto tecnico del gas o del falso parente bisognoso di aiuto economico immediato.

Tecniche fantasiose, che toccando i sentimenti e il senso civico delle persone più vulnerabili, purtroppo fanno breccia.

La soluzione proposta agli anziani presenti è stata molto semplice: massima prudenza nell’approccio con persone estranee, evitare di fornire informazioni di carattere personale soprattutto telefonicamente e, al primo campanello di allarme, chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Numerose sono state inoltre le domande poste ai Carabinieri da parte della platea, che ha dimostrato così interesse e apprezzamento all’iniziativa.

Al termine dello stesso incontro è stato distribuito ai presenti un opuscolo informativo e riepilogativo di quanto rappresentato.

Nei prossimi giorni, così come già avviene ormai da tempo, continueranno anche in altri comuni gli incontri tra i Carabinieri e le persone anziane, con l’obiettivo di rendere questi ultimi più consapevoli dei rischi a cui sono sottoposti e aiutare l’opera di prevenzione e contrasto in tema di truffe posta in essere dai militari dell’Arma.