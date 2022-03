Regione Lombardia: 500mila euro per il contrasto alle truffe

(red.) Regione Lombardia ha stanziato 500mila euro per finanziare iniziative utili a prevenire e contrastare i reati contro gli anziani. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L’atto, che definisce i criteri, sarà trasmesso alla Commissione competente del Consiglio regionale che dovrà esprimere il parere.

Le somme stanziate riguardano gli anni 2022 e 2023. I progetti dovranno essere presentati dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane. Per ogni iniziativa la parte di cofinanziamento regionale (massimo 80%) va da 5mila a 10mila euro.

Numerosi, anche nel bresciano le truffe andate a segno ai danni di anziani, che vivono soli: una tipologia di inganno frequentemente utilizzata nell’ultimo periodo è quella di far mettere i gioielli in frigorifero, mentre un sedicente tecnico dell’acquedotto verifica le condizioni dell’impianto.

“Gente senza scrupoli – ha sottolineato l’assessore De Corato – approfittando dell’emergenza Covid, ha truffato tantissimi anziani. L’ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi a Milano dove una truffatrice è riuscita a farsi dare soldi e gioielli da un’anziana ottantenne. Soggetti deboli che sono caduti nella rete di questi criminali. Con le somme stanziate vogliamo tenere alta l’attenzione, anche attraverso l’organizzazione di momenti di incontro destinati ai cittadini”.