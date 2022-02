Controlli nell’area dell’Ortomercato, protocollo tra Loggia e Bs Mercati

(red.) L’Amministrazione comunale e il Consorzio Brescia Mercati Spa sottoscrivono un protocollo d’intesa riguardante gli interventi da attuare per garantire e verificare, nell’area di mercato del consorzio, il rispetto delle norme di carattere commerciale, di sicurezza, sulla circolazione dei veicoli e sulla gestione dei rifiuti.

Nella zona mercatale, infatti, si verifica un’attività rilevante di movimentazione e di vendita di prodotti agricoli che annualmente supera i 700mila quintali, capace di generare un importante flusso di persone e di mezzi, potenzialmente problematico.

Il protocollo prevede la costituzione di un tavolo tecnico di confronto, che si riunirà due volte l’anno o su iniziativa delle parti, composto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e dal Presidente del Consorzio Brescia Mercati Spa o da loro delegati. Altri soggetti, pubblici e privati, potranno essere invitati o ammessi al tavolo in considerazione degli argomenti trattati.

Il Consorzio Brescia Mercati Spa riferirà al Corpo di Polizia Locale specifiche criticità e realizzerà, anche in collaborazione con quest’ultima, iniziative di informazione e sensibilizzazione degli operatori e degli utilizzatori del mercato.

Il Comandante individuerà un referente operativo per le attività svolte dalla Polizia Locale all’interno dell’area e per l’attuazione del protocollo. Il Corpo di Polizia Locale effettuerà 10/12 ispezioni di polizia commerciale e 25/30 servizi di verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza, sulla circolazione e sulla gestione dei rifiuti. Nel conteggio sono escluse le attività ordinarie che la Polizia Locale svolge già il sabato mattina. Il Consorzio Brescia Mercati Spa verserà un importo annuo forfettario di ottomila euro al Comune per contribuire ai costi dei servizi. Il protocollo durerà un anno e i contraenti potranno rinnovarlo o modificarlo con accordi successivi.