Automobilisti indisciplinati: migliaia di multe per il rosso “bruciato”

(red.) Nonostante le segnalazioni e nonostante i punti alla patente (nonchè dei soldi sborsati per le sanzioni), gli automobilisti indisciplinati che non rispettano il codice della strada sono ancora tantissimi. In particolare, è il semaforo rosso posto all’incrocio di Sarezzo, che viene puntualmente “bruciato” dalle vetture in transito. Una serie di infrazioni tale (100 mute comminate, come riferisce Bresciaoggi) da “fruttare” al Comune valtriumplino, ben 142 mila euro, soldi che l’amministrazione comunale reinveste totalmente proprio nel tema della sicurezza stradale (è previsto un intervento da 250 mila euro per la segnaletica stradale e le asfaltature).

Il crocevia saretino non è l’unico a registrare numerose (e pericolose) infrazioni: anche a Villa Carcina molte auto passano con il rosso nel punto in cui è collocato (e segnalato) l’impianto sulla 345.

Nemmeno essere “toccati” nel portafoglio, evidentemente, dissuade gli indisciplinati sulle quattro ruote.