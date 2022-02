Alla Polgai di via Veneto il giuramento di 146 allievi poliziotti

(red.) Martedì 22 febbraio 2022 alle 09.30, nel piazzale della Scuola della Polizia di Stato Pol.G.A.I. di Via Veneto, a Brescia, si svolgerà in forma ridotta causa pandemia la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 146 allievi agenti della Polizia di Stato del 215° corso, che il 23 febbraio 2022 lasceranno Brescia per recarsi agli uffici di assegnazione sparsi in tutto il territorio, unitamente agli agenti in prova provenienti dalle scuole di Alessandria, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste, Campobasso e Vibo Valentia.

I 146 allievi, delle quali 20 donne, con un’età media di 25 anni, provengono principalmente dal Centro Italia. Simone Lazzaro e Matteo Ferrarini sono, invece, bresciani.

Giunti a Brescia il 23 agosto 2021, gli allievi hanno trascorso sei mesi nella nostra città per acquisire la formazione di base necessaria ad un agente di polizia, grazie al supporto di istruttori e docenti del quadro permanente della scuola, e delle professionalità provenienti dalla Questura di Brescia e dagli uffici e reparti limitrofi.

Dopo un’esperienza professionale presso le forze armate, i neo-agenti hanno deciso di vestire la divisa della Polizia di Stato e, unitamente ai colleghi delle altre scuole, andranno a ripianare gli organico degli uffici operativi su tutto il territorio nazionale.