I pericoli del web, a Brescia il truck della Polizia di Stato

(red.) Torna a Brescia il truck della Polizia di Stato “Una vita da social”.

Dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, viene riproposta la campagna educativa itinerante, che venerdì 18 febbraio fa tappa a Brescia. Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di sensibilizzazione i giovani sui “pericoli del web” e i rischi connessi all’uso della rete internet.

Il progetto, a cura del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dell’Ufficio Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alla sua IX edizione, dal tema “Haters e piccoli eroi”, è cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione.

La Polizia di Stato scende in campo al fianco dei ragazzi con l’obiettivo “di fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse a un uso distorto delle tecnologie (account falsi, identità anonime, molestie online), non faccia più vittime”.

Coinvolte 73 città italiane. Il tour itinerante è partito da Bologna lo scorso 3 novembre e termina la sua corsa il 29 aprile a Roma, dopo aver toccato 73 città italiane.

Nella giornata di venerdì 18 febbraio, dalle 9, il truck della Polizia di Stato scende in pista per allenare l’uso consapevole dei web. Gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con personale della Questura di Brescia specializzato sulle tematiche in argomento, hanno scelto un location d’eccezione, la Pista di Atletica “Gabre Gabric” inaugurata lo scorso 25 settembre dal Campione Olimpico della Polizia di Stato Marcell Jacbos.

Per l’occasione, i poliziotti, organizzeranno a bordo del truck e all’interno della pista di atletica leggera, una vera e propria seduta di allenamento sull’uso consapevole del web che coinvolgerà diverse centinaia di studenti e insegnanti, atleti ed allenatori con l’obiettivo di prevenire le insidie del web e promuovere le opportunità della rete.