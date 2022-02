Vezza, Soccorso Alpino: esercitazione sul ghiacciaio

(red.) L’inverno in corso è povero di neve ma le località dell’Alta Valle Camonica sono comunque molto frequentate da numerosi appassionati dell’ice climbing, arrampicata su ghiaccio: è un aspetto di cui il Soccorso alpino deve tenere conto e infatti si sono appena conclusi due giorni intensi di formazione, per i tecnici della V Delegazione Bresciana.

La simulazione di intervento si è svolta lunedì 31 gennaio, sulla cascata denominata “Albero di Natale”, in Val Paghera, nel comune di Vezza d’Oglio (Brescia). Erano presenti una quindicina di Te.S.A. (tecnici di soccorso alpino), provenienti dalle diverse Stazioni della provincia di Brescia; quella del tecnico Te.S.A. è una figura fondamentale all’interno del complesso sistema del soccorso alpino, perché ha il compito di coordinare la squadra durante le operazioni di soccorso. Come di consueto, il lavoro degli istruttori tecnici si è svolto in sinergia con gli istruttori sanitari (IRSAN) del Cnsas.

Durante l’esercitazione, dopo una prima fase dedicata al miglioramento della tecnica di progressione su ghiaccio, i soccorritori si sono concentrati sulle diverse modalità di approccio all’infortunato, sia dal basso, sia dall’alto, con particolare attenzione alla parte sanitaria.

Valutare costantemente la sicurezza e individuare le manovre da attuare in relazione alle condizioni del paziente è fondamentale per il buon esito della missione. Alcuni aspetti rilevanti, come per esempio la sindrome da sospensione e l’ipotermia, devono essere tenuti in massima considerazione da chi interviene, soprattutto in questo ambiente specifico. Dopo avere individuato la cordata in difficoltà e messo in sicurezza il compagno illeso, i tecnici hanno raggiunto l’infortunato sul tratto ripido della cascata. Una volta posizionato in barella, con una serie di calate hanno trasportato il figurante fino ai mezzi di soccorso.