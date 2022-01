Controlli stradali, 765 infrazioni in una settimana

(red.) Nel corso della settimana, gli equipaggi della Polizia Stradale di Brescia hanno contestato 765 infrazioni al Codice della strada di cui 22 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 30 per uso del telefono cellulare durante la guida e 8 positivi all’alcol test.

Dodici le patenti di guida ritirate e 672 i punti decurtati; 18 gli incidenti rilevati, due dei quali con esito mortale, quello avvenuto a Rezzato, costato la vita a cinque giovani ragazzi residenti in Vallesabbia e ad un imprenditore 34enne di Rovato.