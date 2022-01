Guida con telefonino, 86 sanzioni dall’inizio dell’anno

(red.) Nel corso della settimana, gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale hanno contestato 1475 infrazioni al codice della strada, di cui 28 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 44 per uso del telefono cellulare durante la guida e 10 positivi all’alcooltest. Sedici le patenti di guida ritirate e 2.309 i punti decurtati, 22 gli incidenti rilevati, nessuno mortale.

Dall’inizio dell’anno, sono già 86 i conducenti sanzionati (e due patenti di guida ritirate a causa della recidiva) per essere stati fermati mentre utilizzavano il telefonino alla guida.

Durante l’anno 2021 sono stati ben 2.523, con 80 patenti ritirate, sempre a causa della ripetizione dell’infrazione nell’arco dei due anni.

Una cattiva abitudine che purtroppo sembra non volersi fermare: l’ebbrezza tecnologica è diventata maggiormente pericolosa rispetto a quella alcolica. “Mandare un sms”, spiega la polizia, “mentre si guida causa più incidenti che mettersi al volante dopo aver esagerato nel bere. Questo forse anche per l’alto numero di giovani che inviano sms mentre guidano, decisamente superiore rispetto a quelli che solitamente alzano il gomito”.

“Il problema”, spiega la polizia di Stato, “non è solo relativo all’invio di un messaggio. Chi si trova alla guida spesso è bersagliato da segnali di arrivo di posta ai quali, soprattutto i ragazzi, difficilmente resistono e tentano in tutti i modi di leggere esasperando manovre e distraendo l’attenzione”.