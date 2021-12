Controlli sulle strade: 900 multe, denunciati due automobilisti

(red.) Sono quasi 900 (896)le infrazioni al Codice della strada elevate in una settimana dalla Polizia stradale nel Bresciano.

Le sanzioni riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza (22), uso del telefono cellulare durante la guida (39) e positività allʼalcooltest (14 casi). Quindici le patenti di guida ritirate e 1.088 i punti decurtati. Trentatré gli incidenti rilevati, di cui due con esito mortale.

Due i casi più rilevanti individuati nel corso dei controlli da parte degli operatori della Stradale: un 50enne è stato denunciato per evasione a seguito di un incidente.

Cosa è accaduto? Nella notte del 19 dicembre, una pattuglia dei distaccamento di Iseo, veniva inviata dalla Sala Operativa della Polizia Stradale a Gardone Val Trompia per rilevare un sinistro stradale senza feriti, in quanto l’autovettura coinvolta aveva arrecato danni alla recinzione di un’abitazione.

Giunti sul posto gli agenti hanno notato l’assenza del conducente e dopo aver rilevato i danni e recuperato il veicolo, hanno iniziato gli accertamenti per identificare il conducente della BMW X5 coinvolta. Si trattava di un residente a Gardone Val Trompia che era stato sopposto ad obbligo di dimora nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), presso la propria abitazione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia. Il 50enne è stato quindi denunciato per il reato di evasione.

Il secondo episodio si è verificato a Montirone, dove un 38enne di Rezzato, che il 19 novembre aveva provocato un sinistro con feriti percorrendo il Raccordo A21 in carreggiata Est all’altezza del km 21, tamponando violentemente il veicolo che lo precedeva, era risultato positivo all’alcoltest.

La pattuglia del Distaccamento di Montichiari, dopo aver rilevato il sinistro, aveva chiesto di effettuare l’esame del sangue del 38enne.

E’ così emerso che l’uomo si era messo al volante della propria auto con un livello di alcol pari a 2.70 g/l, oltre quattro volte il limite consentito dalla legge.

Ma non era nemmeno la prima volta per il rezzatese che, nel 2010, era già stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato nuovamente denunciato, gli è stata ritirata la patente di Guida e sequestrato il veicolo.