Iseo, Tavernola: stop alle attività del cementificio

(red.) Stop all’attività di brillamento mine nella miniera Cà Bianca nel Comune di Parzanica da parte del cementificio che si affaccia sul lago di Iseo, a pochi chilometri dal confine bresciano, dopo il terremoto di sabato scorso, con epicentro nella Bergamasca a 30-40 chilometri dalla cava e dalla frana che da anni minaccia il paese di Tavernola.

Una misura precauzionale adottata in attesa dell’esito del report definitivo dell’università degli studi di Firenze, della Bicocca e del Politecnico di Milano, i tre atenei incaricati dalla Regione di individuare le cause della frana, monitorare adeguatamente l’area e trovare soluzioni per la stabilizzazione del versante.

Lo ha comunicato regione Lombardia mercoledì 22 dicembre, con una nota inviata al Comune, alla questura e all’azienda Italsacci.

Dopo l’improvvisa accelerazione dello scorso febbraio, la frana di Tavernola Bergamasca, è entrata a far parte dei dissesti monitorati da Arpa Lombardia.

E’ infatti il Centro di monitoraggio geologico (CMG) dell’Agenzia che ha preso in carico questa grande frana in roccia, di circa 2 milioni di metri cubi.

Visto il movimento rilevato a fine febbraio, Regione Lombardia era intervenuta in urgenza e, insieme a Provincia di Bergamo, Comuni e Comunità Montana, aveva avviato i primi interventi per far fronte all’emergenza.

Dai modelli elaborati dall’Università di Bologna sono emersi gli scenari di rischio, determinati dall’eventuale crollo della frana nel lago, utili ai Comuni delle sponde bresciane e bergamasche del lago per l’elaborazione dei piani di emergenza, attualmente in corso di approvazione. Questi piani si basano sul sistema di allertamento gestito dal CMG e permetteranno, è stato spiegato, di avviare tempestivamente tutte le azioni necessarie in caso di accelerazione dei movimenti di frana.

Cessato l’allarme, il cementificio aveva riaperto a luglio, mentre a fine novembre erano riprese anche le “volate” nella cava, cioè le esplosioni, sebbene con alcune restrizioni: massimo due volate a settimana per non più di 350 chili di esplosivo ciascuna, come suggerito nel primo report parziale redatto dalle università a ottobre che ha individuato le attività di miniera tra le concause della frana, insieme a condizione geologica, sismi e pioggia.

Dopo il sisma recente, il Pirellone ha ritenuto di sospendere l’attività estrattiva “considerata la necessità di valutare l’andamento del fenomeno franoso sul monte Saresano a seguito dell’evento sismico del 18 dicembre 2021 – si legge nella comunicazione – e non potendo escludere che ulteriori fenomeni di assestamento possano verificarsi, nelle more della consegna delle analisi dei consulenti regionali incaricati dello studio sul dissesto del monte Saresano si prescrive la sospensione delle attività di brillamento delle volate previste dal programma” approvato a luglio “fino a nuova indicazione”.