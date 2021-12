Lombardia, 35 milioni in un biennio per la Protezione Civile

(red.) Nuove risorse per la Protezione civile regionale. In sede di approvazione del bilancio previsionale 2022 – 2024, il Consiglio regionale ha approvato lo stanziamento di 35 milioni di euro per potenziare il sistema regionale e le funzioni di Protezione civile.

“Il reperimento di risorse economiche è determinante per proseguire a migliorare il comparto regionale di Protezione civile – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni -. Il riparto dei contributi approvato dal Consiglio, ai sensi della legge regionale 31/2008, è finalizzato all’erogazione di contributi per l’acquisto di nuovi mezzi e il potenziamento delle attrezzature delle Colonne Mobili regionali e provinciali”.

“La nuova misura, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, – ha detto l’assessore Foroni – arricchirà l’impianto normativo vigente disciplinando maggiormente anche gli aspetti di carattere tecnico”.