Super Green Pass in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio

(red.) Il consiglio dei ministri ha dato il via libera unanime al Super Green Pass. Il documento verrà rilasciato esclusivamente alle persone vaccinate oppure ai cittadini guariti dal coronavirus, mentre tutti gli altri non ne avranno diritto. Il provvedimento sarà in vigore per tutte le vacanze natalizie, partirà il prossimo 6 dicembre e terminerà il 15 gennaio, anche nelle zone bianche.

Ristoranti, cinema, teatri, palestre saranno accessibili solo a chi è in possesso del passaporto verde, ovvero a chi è vaccinato o guarito. Con il tampone si potrà andare al lavoro. Secondo indiscrezioni allo studio anche l’obbligo vaccinale per alcune categorie, dal personale sanitario agli insegnanti.