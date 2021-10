Acqua in bottiglia o acqua del rubinetto? come scegliere?

(red.) Quale acqua scegliere fra quella del rubinetto e quella in bottiglia? Ognuna delle due soluzioni offre pro e contro, ma è bene sottolineare prima di tutto che l’acqua del rubinetto è potabile: quindi bevendola non si corrono rischi di alcun genere. E l’acqua in bottiglia, invece? Si tratta di acqua minerale, proveniente da una sorgente protetta e poi messa in bottiglia, sia essa di vetro o di plastica. Come si può ben immaginare, uno dei grossi problemi correlati all’acqua in bottiglia è di tipo ambientale: principalmente per la produzione e il successivo smaltimento di centinaia di milioni di bottiglie di plastica (solo per rimanere entro i confini italiani), ma anche per l’inquinamento dovuto al trasporto delle bottiglie stesse.

Perché scegliere l’acqua del rubinetto

Ci sono un sacco di motivi per cui conviene privilegiare l’acqua del rubinetto, e uno di questi è di ordine economico: è chiaro, infatti, che bere l’acqua del rubinetto costa molto meno che consumare quella in bottiglia. Inoltre, l’acqua sorgiva degli acquedotti è sottoposta a rigorosi controlli effettuati dalle Asl. La composizione minerale dell’acqua del rubinetto spesso è migliore di quella dell’acqua in commercio: non si possono dare informazioni più specifiche in tal senso perché l’acqua ha caratteristiche diverse a seconda della zona geografica

Il punto debole dell’acqua del rubinetto

Nell’acqua del rubinetto c’è una piccola quantità di cloro: la sua presenza è addirittura obbligatoria per legge. Nulla di pericoloso, anzi: il compito del cloro è proprio quello di rendere l’acqua sicura , visto che esso serve a sanificare gli acquedotti. Il cloro non fa male, ma può avere un odore poco piacevole.

Acqua in bottiglia: perché consumarla

Di certo se si opta per l’acqua in bottiglia si ha la possibilità di scegliere la marca che si vuole. Quindi, è possibile provare diverse opzioni fino a quando non si trova quella più gradita, non solo dal punto di vista del gusto, ma anche in termini di composizione chimica. L’acqua che viene imbottigliata alla fonte, inoltre, è priva di cloro. Tuttavia costa di più e, soprattutto, arreca danno all’ambiente a causa delle bottiglie di plastica. Fino a quando tutte le bottiglie di PET non saranno riciclate, la loro produzione rappresenterà un grande problema a livello ambientale.

La composizione chimica

Si è soliti considerare che un’acqua povera di sodio sia consigliata per il benessere dell’organismo e agevoli la diuresi. In realtà non è proprio così, a meno che non si soffra di una di quelle patologie a causa delle quali è consigliata una ridotta assunzione di sodio. C’è, poi, un’altra sostanza contenuta nell’acqua che è fonte di dubbi per i consumatori: parliamo del calcio, ritenuto colpevole della comparsa dei calcoli. Ebbene, questo è un luogo comune che deve essere smentito, e lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha smentito qualunque correlazione fra la comparsa di calcoli e il contenuto di calcio nell’acqua.

Depurare l’acqua del rubinetto

Come abbiamo detto, l’acqua del rubinetto è potabile e può essere bevuta senza problemi. Ciò non toglie che sia sempre auspicabile depurare le acque di casa, in modo da renderle più pura e leggera. Grazie ai depuratori Acqualife è possibile conseguire questo obiettivo senza spendere molto e avendo a disposizione tutti i giorni acqua di qualità ottimale. Acquistare un depuratore d’acqua per il rubinetto garantisce molteplici vantaggi, perché fa risparmiare sui costi dell’acqua in bottiglia ed elimina tutti gli inconvenienti correlati all’acquisto di acqua al supermercato, a cominciare dalla fatica necessaria per trasportare le casse fino a casa.

Come scegliere

Ecco, quindi, che non sempre l’acqua minerale è più sicura e salutare rispetto a quella del rubinetto. Certo, può essere utile adottare qualche accorgimento per avere le idee più chiare: per esempio leggere le etichette delle bottiglie d’acqua che si decide di comprare e, d’altro canto, informarsi a proposito della composizione chimica dell’acqua che esce dal rubinetto di casa. In ogni caso l’impiego di un depuratore acqua in cucina è sempre una buona soluzione.