Prevenzione dei rischi: Protezione Civile e Ana al lavoro nel fine settimana

(red.) Fine settimana all’insegna della prevenzione dei rischi a cura della Protezione Civile, in occasione della settimana nazionale del volontariato. Nella mattina di sabato 23 ottobre gli alpini della Protezione Civile dell’ANA, sezione di Brescia, hanno effettuato la pulizia degli argini del torrente Garza di via Tartaglia, nell’ambito della prevenzione del rischio idrogeologico. Domenica 24 ottobre invece, in corso Zanardelli, è stato montato un gazebo del Dipartimento Nazionale, gestito dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, per distribuire materiale informativo inerente alla campagna nazionale “Io non rischio. Buone pratiche di protezione civile” che ha coinvolto oltre 400 piazze italiane.