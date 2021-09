Soccorso alpino: la IX delegazione seleziona nuovi soccorritori speleologici

(red.) Come si diventa soccorritore in ambito speleologico? Il percorso è articolato, con prove, selezioni, fasi di formazione e momenti di confronto con tecnici e istruttori. La IX Delegazione Speleologica Lombarda, che gestisce gli interventi speleologici su tutto il territorio regionale e partecipa a operazioni complesse anche a livello nazionale e internazionale, apre le selezioni per aspiranti operatori di soccorso speleologico.

Gli speleologi interessati, in possesso dei requisiti definiti dallo Statuto (art. 7) e dal Regolamento (art. 4) del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, potranno presentare le proprie candidature per la griglia di ammissione, in programma a novembre, durante la quale gli istruttori della Scuola regionale tecnici di soccorso speleologico “Andrea Parenti” valuteranno la preparazione dei partecipanti. La verifica riguarda le capacità dell’aspirante volontario sulle tecniche di progressione su corda, di arrampicata e risalta, di attrezzamento e di autosoccorso. Per informazioni, contattate la segreteria di delegazione all’indirizzo ixspeleo@sasl.it. Domande entro il 29 ottobre 2021.

