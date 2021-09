Bordonali (Lega): “Votato il testo base per la riforma della polizia locale”

(red.) “Oggi la commissione affari costituzionali della Camera ha votato l’adozione del testo base sulla riforma della Polizia Locale. É il primo concreto e importante passo per mandare in pensione l’ormai superata riforma del 1986, sostituendola con norme più aderenti alle trasformazioni intervenute sul comparto. Nel testo non sono confluiti solo gli otto testi depositati alla Camera, ma una sintesi dei mesi di ascolto ed interlocuzione con i sindacati ed associazioni di categoria”. Lo dichiara Simona Bordonali, deputata bresciana della Lega Salvini Premier.

“Un insieme di proposte che partono dall’ascolto delle esigenze e dall’interpretazione delle necessità che la categoria manifesta da tempo: inquadramenti, funzioni, accesso a banche dati, contratto, indennità, tutele e un particolare riguardo alla formazione e alla valorizzazione delle professionalità.

Un percorso al quale abbiamo voluto fortemente contribuire per valorizzare gli uomini e le donne che fanno parte della Polizia Locale e riconoscere il ruolo sempre più importante che hanno nel garantire una maggiore sicurezza integrata sul territorio”.