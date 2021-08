Cerveno, ordinanza per rischio idrogeologico

(red.) Il Comune di Cerveno (Brescia) ha emesso, in data 20 agosto, un’ordinanza a seguito dei fenomeni alluvionali avvenuti nella serata del 16 agosto scorso e che hanno interessato il Torrente Blé e parte del territorio camuno.

Nel dispositivo emesso dal sindaco Marzia Romano, intitolato “Emergenza dissesto idrogeologico torrente Blè – misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità”, viene ricordato che a seguito dei “sopralluoghi svolti il 17 e 18 agosto scorsi nelle aree maggiormente colpite dall’ ultima colata detritica del 16 agosto” e che “oltre alle recenti piogge a carattere eccezionale, gli studi avviati da Regione Lombardia in collaborazione con i Comuni di Cerveno ed Ono San Pietro, volti alla realizzazione di sistemi di allerta degli eventi di colata a tutela della pubblica incolumità” è stata rilevata “un’accelerazione del movimento franoso situato a monte dell’alveo del Torrente Ble’ che si attesta tra i 6 ed i 10 cm annui”.

“Il volume di frana in movimento”, si legge, “è stimabile in una quantità che va dai 400 mila metri cubi ad un milione e mezzo di metri cubi” e che i fenomeni alluvionali hanno provocato “il trasporto di non meno di 50 mila metri cubi di materiale nel tratto a monte della nuova briglia a protezione del guado lungo la ciclabile alta, con esondazione del torrente in sponda orografica destra ed interessamento delle sottostanti aree agricole, ove insistono numerosi fabbricati con destinazioni d’ uso di varia tipologia” e che sono in atto lavori “volti a svasare il letto del Torrente Blè nel punto di maggior accumulo del materiale” è stato necessario “adottare una ordinanza contingibile ed urgente per garantire l’incolumità delle persone e limitare la permanenza nelle aree già recentemente interessate dall’ esondazione di lunedì 16 agosto 2021 nonché in tutte le aree a maggior rischio idrogeologico per una ascia di metri 350 dall’ asta del Torrente Blè in sponda orografica destra e sinistra (entro i confini di competenza comunale)”.

L’ordinanza tiene conto delle numerose valli che attraversano il territorio: Glera, Fossato, Gibezza, Val de Les, Co de Regn ed impone il divieto di “pernottare ed occupare i fabbricati posti nelle aree interessate dall’ esondazione di lunedì 16 agosto 2021 nonché in tutte le aree a maggior rischio idrogeologico per una fascia di metri 350 dall’ alveo del Torrente Blè – in sponda orografica destra e sinistra (entro i confini di competenza comunale) – fino al termine dei lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e fino a revoca della presente ordinanza” e, anche,

“di interrompere sulle stesse aree ogni attività che non sia strettamente legata all’ accudimento di animali e lavorazione dei terreni agricoli

o strettamente legata allo svolgimento dell’attività aziendale” e “di porre al sicuro animali da allevamento e macchinari a servizio delle attività agricole; di salvaguardare i beni presenti nei locali seminterrati o a livello strada e allagabili”.

Nel caso in cui poi si verifichi l’evento meteorologico: “di allontanarsi dalle aree e dai fabbricati a rischio recandosi in luoghi più sicuri o viceversa di non tentare di raggiungere le zone a rischio; di evitare di transitare con qualsiasi mezzo nelle aree interessate dall’ esondazione di lunedì 16 agosto 2021 nonché in tutte le aree a maggior rischio idrogeologico per una fascia di metri 350 dall’ alveo del Torrente Blè – in sponda orografica destra e sinistra (entro i confini di competenza comunale); di non percorrere ponti o guadi sull’ asta del Torrente Blè così come tutti gli attraversamenti all’ intersezione con le Valli del Fossato, Gibezza, Val de Les e Co de Regn”.