Garda, 9 multe per 1.500 euro nel weekend dalla Guardia costiera

(red.) Nel fine settimana appena trascorso, tra sabato 5 e domenica 6 giugno, la Guardia costiera operativa sul lago di Garda ha emesso nove sanzioni per un totale di 1.500 euro a carico di chi conduceva moto d’acqua e a bordo di motoscafi e non rispettava le regole tra velocità e passaggi pericolosi vicino alla costa. Nel mirino dei controlli degli operatori nautici di Salò sono finite unità da diporto e moto d’acqua. In particolari, due a bordo delle moto che navigavano ad alta velocità vicino alle coste di Lonato e Padenghe e due diportisti su motoscafi sorpresi in passaggi pericolosi tra il golfo di Salò e il porto di Desenzano.