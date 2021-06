Carpenedolo, viaggia senza patente con auto non assicurata

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 5 giugno un cittadino senegalese di 27 anni è incappato, alla guida della sua auto, nei portali “intelligenti” delle telecamere posti ai confini di Carpenedolo, nella bassa bresciana. In particolare, proprio i lettori hanno accertato dalla targa del veicolo che questo non fosse in regola per la circolazione su strada. Per questo motivo gli agenti della Polizia locale, allertati dal sistema tecnologico, hanno fermato la Volkswagen in arrivo. Nel corso del controllo è stato verificato che il conducente, con regolare permesso di soggiorno in Italia, non aveva la patente e in più il veicolo non era coperto dall’assicurazione. Per questo motivo per lui è scattata una denuncia a piede libero e una sanzione, oltre al sequestro dell’auto.