Controlli Stradale, fermato ubriaco recidivo con patente scaduta

(red.) Durante l’ultima settimana precedente a martedì 11 maggio la sinergia tra una pattuglia del distaccamento della Polizia Stradale di Montichiari e una Volante della Questura ha fatto scattare la denuncia nei confronti di un 60enne per aver circolato con patente di guida scaduta e ubriaco. Positivo all’etilometro con un tasso tra 0,98 e 0,96 grammi per litro, era già stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Per il conducente, oltre la denuncia, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti con una sanzione di 158 euro.

E’ uno dei controlli che ha coinvolto 249 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 139 in autostrada e 110 sulla viabilità ordinaria per verificare 879 veicoli e 1.082 persone. 904 sono state le infrazioni elevate con 981 punti decurtati, le patenti ritirate sono state 13 così come le carte di circolazione e 11 i fermi amministrativi. Nel periodo in questione sono state contestate otto violazioni per eccesso di velocità e 22 per velocità pericolosa, in particolare 29 persone sono state sanzionate per l’uso del telefonino alla guida e 33 violazioni per il mancato o non corretto uso dei sistemi di ritenuta, 114 persone sanzionate per la violazione delle misure restrittive in materia di mobilità non rispettando le limitazioni anti-covid.