Vigili del fuoco in Val Vestino, interventi sulle strade della provincia

(red.) A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, sono state molte le chiamate arrivate nelle ultime ore alla centrale operativa dei Vigili del fuoco. Diversi interventi di messa in sicurezza della sede stradale hanno interessato le squadre del comando di Brescia. Questa domenica mattina, per esempio, una squadra è intervenuta – insieme con i tecnici del servizio strade della Provincia di Brescia – per la provinciale 9 della Val Vestino lesionata dalle abbondanti piogge della notte.