Riaperture a Brescia, ordinanza della questura per potenziare i controlli

(red.) L’ordine era già arrivato dall’alto in vista delle riaperture in zona gialla, Brescia compresa: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva annunciato che saranno potenziati i controlli da parte delle forze dell’ordine. E per quanto riguarda proprio la nostra provincia, il questore Giovanni Signer ha emesso un’ordinanza dedicata rivolta alle forze di polizia per come affrontare le varie situazioni.

I controlli interesseranno soprattutto il rispetto delle regole tra la ristorazione e i pubblici esercizi. Ma nel mirino ci sarà anche la movida, in particolare nei fine settimana, tanto che saranno impiegati anche personale in borghese che finora ha dato buoni riscontri. Giro di vite anche contro i reati, a partire dalla vendita di alcol ai minorenni e così come per le risse o episodi di aggressione che purtroppo in passato nel bresciano si sono verificati.