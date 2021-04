Ponte Caffaro, in arrivo un ponte militare provvisorio per la viabilità

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 22 aprile, in prefettura a Brescia si è svolto un vertice per cercare di risolvere la viabilità al Ponte Caffaro, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Trento. Infatti, oltre al sistema di lettura delle targhe attivo da oggi, venerdì 23, sul vecchio ponte in acciaio per evitare il transito, vietato, ai mezzi pesanti con più di 40 tonnellate, si è prospettato un altro ponte provvisorio.

L’iniziativa riguarda Bagolino nel bresciano e Storo in Trentino per un ponte militare stile Bailey. Si tratta di una struttura montabile che sarà fornita dalla Protezione Civile della provincia di Trento e pronta nell’arco di un mese per garantire il collegamento tra le due sponde.

Infatti, nel corso di quel periodo di funzionamento, il vecchio ponte in acciaio sarà restaurato e adeguato quello nuovo in prossimità della rotonda che in realtà è quadrata. E per il traffico pesante, Storo si è detto disponibile a far transitare sul propri territorio i camion durante questo periodo di lavori.